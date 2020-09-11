Правила работы кальянных пропишут в Санкт-Петербурге

В ЗакСе Петербурга пропишут правила работы кальянных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Парламент Санкт-Петербурга в пятницу, 11 сентября 2020 года, приступил к разбору законопроекта о регулировании деятельности кальянных. Ранее Государственная дума приняла закон, приравнивающий к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Теперь никотиносодержащую продукцию запрещено купить в кафе и ресторанах.

- Вместе с тем Санкт-Петербургу как городу федерального значения даны дополнительные полномочия в части регулирования распространения кальянов и никотинсодержащей продукции, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Парламентарии собираются обозначить конкретные регламенты и правила работы кальянных. В первую очередь, считает депутат, такие заведения должны быть оснащены мощными вытяжками и соответствовать противопожарным нормам.

Представителей кальянного сообщества парламентарий призвал к конструктивному диалогу.