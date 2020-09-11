Фура насмерть сбила велосипедиста на Мурманском шоссе

Пожилой велосипедист погиб на Мурманском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второе за сутки смертельное ДТП произошло на дорогах Ленинградской области. На этот раз жертвой аварии стал пожилой велосипедист, который попал под колеса фуры на Мурманском шоссе.

- По предварительной информации, около 08:30 11 сентября, на 136-м километре автодороги «Кола», водитель (мужчина 1986 года рождения), управляя грузовиком «Мерседес-Бенц» с полуприцепом, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на велосипедиста, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От полученных травм велосипедист – мужчина, лет 70 на вид, скончался на месте происшествия. Сейчас личность погибшего устанавливают полицейские.

Напомним, что в ночь на пятницу, у поселка Кирпичное нашли в кювете разбитый «Рено Логан» с погибшим пассажиром внутри. Водитель иномарки с места ДТП скрылся. Его ищут.