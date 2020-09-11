Более 120 мобильных пунктов вакцинации от гриппа открылись в Ленинградской области

В Ленобласти планируют привить от гриппа 60 процентов местных жителей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области началась масштабная кампания вакцинации от гриппа. Как сообщили в пятницу, 11 сентября 2020 года, в администрации, Роспотребнадзор планирует привить в этом году порядка 60 процентов населения.

- Первая партия вакцины для взрослых поступила в медучреждения региона на прошлой неделе, а вакцинация детей проводится с сегодняшнего дня. Для иммунизации используются препараты «Совигрипп» и «Флю М», - рассказали в администрации Ленобласти.

Прививку от гриппа можно сделать во всех поликлиниках и больницах региона. Также для удобства местных жителей в Ленобласти работают 124 мобильных пункта. Их можно найти в местах массового скопления людей. Для вакцинации при себе необходимо иметь только паспорт.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в настоящий момент ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппа в регионе находится на низком уровне.