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От Приморского парка Победы потребовали 10-кратного роста посещаемости

Именно так власти города будут оценивать эффективность концепции развития парка
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Приморский парк Победы должен привлекать больше горожан.

Приморский парк Победы должен привлекать больше горожан.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ждет резкого роста посещаемости Приморского парка Победы. Именно такой критерий озвучил вице-губернатор Евгений Елин, оценивая концепцию развития парка. По мнению чиновника, если сейчас по выходным здесь гуляют около 15 тысяч человек, то вскоре это показатель должен вырасти в десять раз.

- Приморский парк Победы – это один из городских проектов, который должен кардинально измениться в сторону комфорта посетителей и стать более привлекательным для петербуржцев и гостей города. Одним из способов привлечения посетителей в парк станут интересные мероприятия, - сообщает пресс-служба Смольного.

Так, в ближайший уик-энд здесь пройдет первый парковый фуд-маркет «Сбор урожая» с восточной кухней. В субботу всех желающих обучат китайской иероглифике, танцам под азиатские хиты, древнекитайской игре Го, созданию икебан, а воскресенье пройдут уроки традиционных корейских танцев и так далее.

В будущем в парке появятся благоустроенные зоны отдыха, новая детская площадка, велопрокат и многое другое.