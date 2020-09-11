От Приморского парка Победы потребовали 10-кратного роста посещаемости

Приморский парк Победы должен привлекать больше горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ждет резкого роста посещаемости Приморского парка Победы. Именно такой критерий озвучил вице-губернатор Евгений Елин, оценивая концепцию развития парка. По мнению чиновника, если сейчас по выходным здесь гуляют около 15 тысяч человек, то вскоре это показатель должен вырасти в десять раз.

- Приморский парк Победы – это один из городских проектов, который должен кардинально измениться в сторону комфорта посетителей и стать более привлекательным для петербуржцев и гостей города. Одним из способов привлечения посетителей в парк станут интересные мероприятия, - сообщает пресс-служба Смольного.

Так, в ближайший уик-энд здесь пройдет первый парковый фуд-маркет «Сбор урожая» с восточной кухней. В субботу всех желающих обучат китайской иероглифике, танцам под азиатские хиты, древнекитайской игре Го, созданию икебан, а воскресенье пройдут уроки традиционных корейских танцев и так далее.

В будущем в парке появятся благоустроенные зоны отдыха, новая детская площадка, велопрокат и многое другое.