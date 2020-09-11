Расследование жестокого изнасилования и убийства 10-летней девочки завершилось в Ленинградской области

Насильник и убийца 10-летней девочки в Ленобласти отправится под суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 11 сентября 2020 года, следственный комитет Ленинградской области завершил расследование убийства 10-летней девочки, произошедшее девять лет назад. Останки ребенка были обнаружены в лесном массиве Волосовского района, куда их спрятал 55-летний родственник отчима жертвы.

- Девочка пропала в марте 2011 года. Тогда было возбуждено уголовное дело. В ходе кропотливого расследования был проведен ряд экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего, - рассказали в следственном комитете.

Согласно версии следствия, 26 марта 2011 года, девочка находилась в гостях у мужчины в частном доме , расположенном на одной из улиц города Волосово. Воспользовавшись ее беспомощностью, он изнасиловал ребенка, после чего убил, тело спрятал. Родственникам мужчина сказал, что девочка ушла домой и якобы пропала.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.