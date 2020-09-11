Сильный ветер вернется в Санкт-Петербург 12 сентября

МЧС предупредило о сильном ветре 12 сентября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Только Санкт-Петербург оправился от шторма, нагрянувшего в город 10 сентября, как непогода снова готовится вернуться. МЧС Северной столицы предупредило горожан о том, что в субботу, 12 сентября 2020 года, вновь ожидается сильный ветер. Поэтому местным жителям стоит заранее подготовиться к встрече со стихией.

- По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и окружающей среде" 12 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

В целом погода в выходные в Петербурге ожидается дождливая и пасмурная. Температура воздуха будет держаться в пределах 14-16 градусов, ночью около 10 градусов.

Напомним, что в результате урагана 10 сентября в Петербурге рухнуло множество деревьев, некоторые из них повредили автомобили. Также произошел потоп в парке в Сестрорецке.