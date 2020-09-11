КАД встал в жесткую пробку из-за эвакуации МЕГИ-Парнас

Подъезды к МЕГЕ и выезды с нее встали в пробку. Фото: Яндекс

Очередная эвакуация ТК МЕГА-Парнас привела к закономерному итогу – все выезды и подъезды, в том числе на КАД, в стали в пробку. Пока одни автомобилисты пытались покинуть территорию МЕГИ, другие, не зная о ситуации, ехали за покупками. Все вместе привело к коллапсу.

- Эвакуация МЕГИ. Говорят по техническим причинам, но мы видели пожарную машину, - пишут посетители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом посетителям, которые приехали на общественном транспорте пришлось ждать на улице, чтобы сесть в автобус. Тем, кто был на личной машине оказалось трудно покинуть парковку из-а затора.

- Кто знает, можно ли на парковке подземной оставить машину? – интересуются автовладельцы.

Известно, что в МЕГУ уже приехали сотрудники МЧС, которые будут проверять здание на предмет возможных взрывных устройств. Это происходит не первый раз и, по словам сотрудников магазинов из МЕГИ, займет 2-3 часа.