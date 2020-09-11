Более 3 миллионов "квадратов" жилья введут в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в 2020 году

В 2020 году в Петербурге будет введено более 3 миллионов квадратных метров жилья и 60 социальных объектов Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году в Санкт-Петербурге будет введено в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья и 60 социальных объектов. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщил губернатор Александр Беглов на пленарном заседании XI Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство». Градоначальник отметил, что строительство продолжалось даже во время эпидемии.

- В период пандемии компании работали с соблюдением жестких требований Роспотребнадзора. За 7 месяцев введено 937 тысяч квадратных метров. Почти на 15% больше, чем в январе-июле прошлого года, - отметил Беглов.

Также он добавил, что к началу учебного года были готовы девять школ и 22 детских сада. К 2024 году планируется построить более 180 социальных объектов.

В условиях пандемии в Петербурге ускоренными темпами идет строительство стационаров-трансформеров. За 7 дней павильон Ленэкспо был переоборудован под временный госпиталь на 1000 коек. 9 июля заложен новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Сейчас основные работы на объекте завершены. Он примет первых пациентов в декабре.