Петербурженка отсудила 1 млн рублей у клиники пластической хирургии за криво увеличенную грудь

Петербурженка засудила клинику пластической хирургии за криво увеличенную грудь Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жительница Санкт-Петербурга отсудила более 1 миллиона рублей у клиники пластической хирургии, в которой ей сделали асимметричную грудь. В пятницу, 11 сентября 2020 года, Ленинский районный суд вынес решение по иску заявительницы, которой теперь предстоит повторная операция, чтобы все же добиться идеальной фигуры.

- 4 марта 2019 года петербуженка легла на пластическую операцию, чтобы увеличить и подтянуть грудь. Заплатила она за это более 217 тысяч рублей, плюс процент по кредиту, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

После операции женщина соблюдала все рекомендации врача, однако грудь красивой так и не стала. Вместо этого ее молочные железы стали разного размера. Она обратилась за консультацией к другим врачам, которые подтвердили, что операция прошла не удачно и требуется повторное хирургическое вмешательство.

В августе 2019 года женщина направила претензии в клинику, которые остались без ответа. Тогда она обратилась в суд, который встал на сторону пострадавшей и взыскал с клиники в пользу женщины более 1 миллиона рублей.