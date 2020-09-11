Суд арестовал насильника, напавшего на 15-летнюю школьницу в Ломоносове

Суд арестовал напавшего на школьницу рецидивиста. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петродворцовый районный суд Петербурга отправил под арест на два месяца 36-летнего Виктора С., которого задержали в одном из заброшенных домов Ломоносова, где он удерживал 15-летнюю школьницу. От изнасилования девочку спасла служебная собака.

- Следствие полагает, что в период времени с 19 часов 30 минут 9 сентября по 00 часов 30 минут 10 сентября 2020 года подозреваемый, угрожая ножом, похитил телефон несовершеннолетней и, сломив волю последней к сопротивлению, неоднократно совершил в отношении нее действия сексуального характера, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Найти девушку удалось при помощи кинолога со служебной собакой. К этому моменту мужчина удерживал девушку несколько часов и уже хотел надругаться над ней.

Сам мужчина уже во всем сознался и признал вину. Ранее судимому рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.