Более 42 тысяч исследований легких у больных коронавирусом провели в Санкт-Петербурге

Амбулаторным пациентам выполнили более 42 тысяч исследований легких в Петербурге с мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с мая по август 2020 года было проведено более 42 тысяч исследований легких у пациентов с коронавирусом. Как рассказали в комитете по здравоохранению в пятницу, 11 сентября, в 24930 случаях обследование помогло выявить пневмонию. Это около 59 процентов от общего количества исследований.

- У 62 процентов пациентов с пневмонией обнаружена легкая степень поражения легких КТ-1, когда патологические изменения затрагивают менее 25 процентов легочной ткани, - рассказали в комитете.

Около 63 процентов пациентов проходили лечение дома, что позволило разгрузить приемные отделения стационаров.

Отмечается, что в августе по сравнению с маем, когда был пик пандемии, нагрузка на центры КТ снизилась на 48 процентов. Сегодня продолжают работать пять центров: четыре Центра РКТ, организованные частными медицинскими организациями и один Центр РКТ в Городской поликлинике №106.