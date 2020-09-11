Следком просит помощи в поисках молодого петербуржца, пропавшего два года назад

В Петербурге ищут пропавшего молодого человека. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России просит помощи у горожан в поисках молодого жителя Северной столицы, пропавшего весной 2018 года. Мужчина, живший на Большой Конюшенной улице, бесследно исчез и до настоящего времени не объявился. Дело было заведено по статье «Убийство».

- Из материалов уголовного дела следует, что 21 марта 2018 года Жаров Александр Сергеевич, 1991 года рождения, пропал без вести, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Приметы мужчины: на вид 25 лет, европейский тип, лицо овальное бледное, лоб высокий, нос прямой, волосы вьющиеся, светло-русые, голос тихий, размер обуви 44. Носит очки для коррекции зрения.

Всех, кто имеет важные сведения о пропавшем, знает его местонахождение или может прояснить судьбу мужчины, просят звонить по номерам: 8-981-958-47-33 и 02.