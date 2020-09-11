Петербургские медики получат выплаты за работу с больными коронавирусом в августе 2020 года

Медики Петербурга, работающие с больными КОВИД-19, получат выплаты за август Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении до 31 августа 2020 года выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, а также медицинскому персоналу, которые находятся в группе риска заражения.

- Выплаты получат медработники, которые при оказании медицинской помощи контактировали с пациентами, зараженными коронавирусом, или имели высокий риск инфицирования, - отметили в Смольном.

Так, денежная поддержка предоставляется врачам и медицинскому персоналу государственных учреждений и скорой помощи. Также выплаты предоставляются водителям и санитарам, сотрудникам, проводившим лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших пациентов с коронавирусом.

Выплаты медикам предоставляются с начала эпидемии. Так с марта по июль 2020 года деньги получили более 45,5 тысяч работников на общую сумму 3 миллиарда 94 миллиона рублей.