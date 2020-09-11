Мужчина "заминировал" ТЦ в Петербурге, где работает его бывшая

Сообщение о заложенной бомбе может привести жителя Ленобласти в тюрьму. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ревность и боль от расставания с девушкой могут дорого обойтись жителю Ленинградской области. 9 сентября он позвонил в полицию и сообщил о том, что крупный торговый центр в Красногвардейском районе Петербурга может вскоре взлететь на воздух.

- В этот же день сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России личность звонившего была установлена. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Ленинградской области. Установлено, что в данном торговом комплексе работает бывшая девушка задержанного, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Оказалось, что это не первый подобный звонок мужчины.

Несмотря на то, что никакой бомбы не было, Следственное управление МВД завело на «отелло» уголовное дело. По статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» мужчине грозит крупный штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.