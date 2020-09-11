Гатчинский парк закрылся на уборку после мощного шторма

Гатчинский парк закрылся после жуткого шторма / Фото: Музей-заповедник Гатчина

Гатчинский парк в пятницу, 11 сентября 2020 года, закрылся на уборку. Мощный шторм, который бушевал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области накануне не пощадил сотни деревьев. Вся территория парка завалена сломанными сучьями и ветками.

- Рабочие дворцово-паркового хозяйства стараются сделать все, чтобы парк можно было безопасно открыть раньше, но ветер на Белом озере еще достаточно сильный, - рассказала пресс-служба парка.

При этом Гатчинский дворец и Приоратский дворец работают в обычном режиме. Об открытии парка будет сообщено позже.

Отметим, что накануне комитет по культуре Петербурга закрыл все парки до 9:00 воскресенья 13 сентября.

В результате урагана в Петербурге пострадали почти 500 деревьев. Дорожные службы Ленобласти за ночь после шторма убрали с трасс 220 поваленных стволов.