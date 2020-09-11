510 человек «покусали» клещи за первую неделю сентября

Пострадавшими от клещей за неделю оказались 510 петербуржцев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше пятисот человек обратились за помощью в петербургские клиники из-за нападения клещей всего за одну неделю. Несмотря на то, что дачный сезон заканчивается, а большинство детей и молодежи уже перебрались в город, большая часть «укусов» приходится на Ленобласть и загород.

- с 31 августа по 9 сентября по поводу присасывания клещей обратились 510 человек, в том числе 74 ребенка. На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 63 случая нападения: в Курортном районе – 19 человек, в Приморском – 8, в Выборгском – 7, в Красносельском районе – 6, - сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

При этом все петербургские клещи оказались неопасными, а единственный случай заражения энцефалитом оказался «привезен» из Бокситогорского района Ленобласти. Также из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей приехали шестеро «укушенных» петербуржцев, заболевших потом боррелиозом. В числе зараженных оказался и один ребенок.