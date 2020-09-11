Новый жилой комплекс появится на северном намыве Васильевского острова

ЛСР купила права на застройку северной части Васильевского острова Фото: Олег ЗОЛОТО

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге появится новый жилой комплекс. В пятницу, 11 сентября 2020 года, стало известно, что "Группа ЛСР" получила право на застройку северного намыва. Помимо домов на территории появятся три школы на 2,3 тысячи мест, четыре отдельных и два встроенных детских садов.

- Площадь квартир в проекте по предварительным оценкам составит около 700 тысяч квадратных метров. Площадь общественно-деловых объектов и встроенных помещений — порядка 260 тысяч "квадратов", - рассказал застройщик.

Для того, чтобы улучшить территорию, компания планирует поднять высотные отметки. Для этого будут проводиться намывные работы, на которые потребуется порядка 8 миллионов кубометров песка. Предполагается, что непосредственные работы по поднятию высотных отметок могут занять от 3-4 лет. Весь проект должен завершиться к 2034 году.

Кроме того, застройщик собирается благоустроить набережную Смоленки и Финского залива для комфортной жизни горожан.