Волонтеры помогли жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты

ОНФ в Санкт-Петербурге помог жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты / Фото: ОНФ

В Санкт-Петербурге волонтеры помогли блокаднице добиться права на денежные выплаты. О том, что Зайнеб (Зинаида), выжившая в блокаду, не получает никаких денежных надбавок, рассказала ее дочь, написав на прямую линию с президентом России. В письме она сообщила, что ее мама встретила блокаду трехлетней девочкой и прожила в осажденном городе зиму 1941-1942 годов.

- Мама умерла в феврале 1942, тогда меня забрали в детский дом, и с февраля по апрель я была в Ленинграде, а потом уже по Дороге жизни в апреле нас эвакуировали, - рассказала пенсионерка активистам Общероссийского народного фронта.

Из-за того, что произошла путаница с документами, женщина не могла доказать, что жила в блокадном Ленинграде. Она много раз обращалась в разные инстанции, но помощи не было.

В итоге откликнулись активисты, которые направили обращения в профильные органы, затем совместно с исполнительными органами государственной власти помогли жителю блокадного города добиться назначения соответствующих выплат.