Суд оштрафовал петербургскую семью за неразмещение теста на коронавирус по возвращению из Турции

Суд оштрафовал трех петербуржцев за неразмещение теста на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 11 сентября 2020 года, оштрафовал семью из трех человек, которые вернулись из-за границы, но вовремя не разместили результаты тестов на коронавирус. Петербуржцы 3 августа прилетели из Турции и должны были опубликовать в течение трех дней на Едином портале государственных услуг информацию об обследовании.

- Двое членов семьи на суд не явились. Третий вину признавать отказался. Мужчина заявил, что 4 августа пошел в поликлинику, где тест ему делать не стали, при этом письменного отказа не дали, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тогда он пошел в частную лабораторию, но результаты получил не сразу, поэтому в срок разместить результаты не смог. При этом после прилета он отсидел на карантине дома две недели. Также мужчина отметил, что является пенсионером и получает лишь 9 тысяч в месяц.

Тем не менее суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей, каждому.