Опрокинутый прицеп фуры полностью перекрыл трассу «Кола» в Ленобласти

Фура опрокинулась на трассе "Кола". Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Грузовик угодил в ДТП и полностью перекрыл движение на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Все произошло около 17:00 на 121-м километре возле транспортной развязки с другой дорогой, А-114, в сторону Санкт-Петербурга. По предварительной информации, водитель фуры просто-напросто не справился с управлением, от чего один из прицепов опрокинулся на бок. Судя по фотографиям с места происшествия, протиснуться другим автомобилям было негде. Начала формироваться жуткая пробка.

В Санкт-Петербург можно было попасть разве что пешком. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- После аварии специалисты запустили движение через автодорогу неподалеку – «Кисельня-Хвалово», - оперативно сообщили в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Северо-Запад».

Спустя почти 1,5 часа движение для машин все-таки открыли, но только по одной полосе проезжей части «Колы». Похоже, опрокинутую фуру пока что просто подняли. На месте работают сотрудники ГИБДД.