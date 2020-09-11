10-летний мальчик погиб под поездом на станции «Волосово» в Ленобласти

Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика на станции «Волосово» в Ленинградской области. Трагедия произошла днем 11 сентября. По предварительной информации, ребенок катался на велосипеде и захотел рискнуть и проехать через ж/д пути на красный сигнал светофора и при закрытом шлагбауме. К сожалению, совсем рядом оказался поезд, который сбил ребенка.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели тело мальчика и назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло смерть человека, - сообщили в пресс-службе СЗСУ на транспорте СК РФ.

Виновнику, если такового вскоре найдут, грозит до пяти лет лишения свободы. Чтобы таких трагедий больше не было, следователи внесут представления в органы профилактики.