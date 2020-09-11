Заключенный «Крестов» отсудил 10 тысяч рублей у ФСИН, пожаловавшись на плесень, тараканов и протекший унитаз

Заключенному СИЗО-1 "Кресты" не понравились условия содержание, и он пошел в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший заключенный «Крестов» отсудил 10 тысяч рублей у УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчина просидел в своей камере полгода и, по его словам, условия содержания принесли ему моральный вред.

Экс-сиделец пожаловался на тараканов, мышей, клопов, протекший унитаз, тусклый свет, рваное белье, холодные стены зимой, отсутствие горячей воды, а также на сокамерников, куривших при нем. За все страдания он просил компенсацию в 600 тысяч рублей.

- Истец указал, что получил физические и нравственные страдания, при этом он болел бронхиальной астмой. Сейчас мужчина вновь содержится в местах лишения свободы и на заседание не явился, просил рассматривать дело в свое отсутствие. Адвокат ответчиков выступал против удовлетворения требования истца, ссылаясь на недоказанность причинения морального вреда, - передает детали дела объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.