Новую схему работы общественного транспорта разработают для Санкт-Петербурга

Смольный объявил конкурс на разработку новой схемы работы общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает схему организации общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом гласят данные на сайте госзакупок. Заказчиком является ГКУ «Организатор перевозок». Подачу заявок прекратят в конце сентября. Схему должны разработать уже в середине декабря 2020 года.

- Необходимо разработать комплексную схему организации обслуживания населения общественным транспортом в Санкт-Петербурге для нужд СПб ГКУ «Организатор перевозок» в 2020 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 38 767 373 рублей, - сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, от разработчика схемы требуют грамотную и эффективную конфигурацию сети всех маршрутов с расписанием, видами, классом и различными характеристиками транспорта. Также от подрядчика попросят указать в итоговой работе о введении тарифов без доплат за пересадки в транспорте.