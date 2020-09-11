Прокуратура нашла виновника, почти 2 года загрязнявшего реку Мурзинку

Прокуратура внесла предписание в адрес гендиректора предприятия, которое загрязнило речку Мурзинку. Фото: СОЦСЕТИ

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга нашла виновника, который на протяжении почти двух лет сбрасывал сточные воды в Мурзинку. Вообще, у речки богатое прошлое – когда-то она успела побывать то красной, то фиолетовой. В надзорном ведомстве подтвердили факты загрязнения в 2019-м и в 2020-м годах. Допустимые нормативы превышались в несколько раз, в том числе по нефтепродуктам, железу и другим веществам. Оказалось, «грязная нить» вела к предприятию «Экопром».

- Прокуратура внесла преставление об устранении нарушений в адрес генерального директора организации, которое находится на рассмотрении. Также материалы проверки направлены в комитет по природопользованию, чтобы привлечь виновных лиц к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что в надзорном ведомстве обещают проконтролировать устранение нарушений.