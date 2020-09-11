«Кадиллак» на полной скорости сбил мужчину на проспекте Маршала Блюхера

"Кадиллак" снес горе-пешехода на перекрестке проспекта Маршала Блюхера с Замшиной улицей. Фото: vk.com/unreleased_dtp

«Кадиллак» сбил мужчину, пытавшегося перебежать перекресток проспекта Маршала Блюхера с улице Замшиной в Санкт-Петербурге. Жуткое ДТП произошло около 16:40.

30-летний пешеход зачем-то решил рискнуть своей жизнью и перейти проезжую часть в неположенном месте, хотя всего в 30 метрах от него была «зебра». Первую половину дороги он прошел, а вот на второй встретил «неприятности». В итоге водитель «Кадиллака» не успел среагировать и снес бежавшего мужчину. От удара его подбросило вверх и пару раз перевернуло.

- 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Кадиллак», совершил наезд на 30-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.