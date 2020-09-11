СКА «на стиле» победил «Локомотив» в первой домашней игре КХЛ сезона 2020/2021

СКА не без труда одолел "Локомотив" в первой домашней игре "коронавирусного" сезона. Фото: vk.com/ska

СКА победил «Локомотив» со счетом 4:2 в первом домашнем матче регулярки КХЛ сезона 2020/2021. Напомним, в предыдущих трех гостевых играх петербургские армейцы проиграли лишь однажды – «Ак Барсу» в овертайме. В открытии сезона в «Ледовом» надо было обязательно добыть победу, что в итоге и удалось.

Новая форма СКА - черного цвета с элементами красного и с нашивкой «Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь». Фото: vk.com/ska

В начале второго периода СКА уверенно выигрывал со счетом 3:0 усилиями Кузьменко, Бурдасова и Бенгтссона. Однако гости не собирались сдаваться и ответили шайбами Алексеева и Черепанова. За три минуты до конца матча на табло горели цифры 3:2, что добавило нервов болельщикам и армейцам. Но Эмиль Галимов успокоил всех, отправив шайбу в пустые ворота за 8 секунд до финальной сирены.

- Сегодня с нашей стороны вышла более целостная игра. Да, при счете 3:1 немножко стали не то, чтобы неправильно играть, но последние 10 минут были за соперником. А так – забили хорошие голы и с добротным движением играли два периода, - оценил свою команду главный тренер Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что следующим соперником СКА станет «Нефтехимик». Домашний матч пройдет в воскресенье 13 сентября.