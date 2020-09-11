В деле о таинственной смерти рэпера Картрайта сменился следователь

Марине Кохал, расчленившей рэпера Картрайта, сменили следователя. Фото: СОЦСЕТИ

В СК решили сменить следователя по громкому делу о смерти рэпера Энди Картрайта. Теперь вдову Марину Кохал, расчленившую мужа, допрашивает другой человек, как подтвердила «Комсомолке» адвокат обвиняемой женщины Ирина Скурту.

- Да, следователя сменили. Еще в конце августа. Пока что, по моему мнению, все ждут судмедэкспертизу трупа Картрайта, а потом уже будут решать, что делать дальше. А время подходит уже к двум месяцам, - рассказала Скурту.

Стороны защиты и обвинения надеются на беспристрастное и вдумчивое расследование от нового сотрудника Следкома. Напомним, суд продлил арест Марине Кохал минимум до 30 сентября 2020 года. Ее подозревают в убийстве мужа. При этом Кохал заявляет, что нашла супруга уже мертвым и расчленила его для того, чтобы спрятать тело и не расстраивать поклонников. По версии следствия, она могла расправиться с Энди из-за ревности. У Картрайта была молодая любовница, которая заявляет, что его брак был фиктивным и только ради прописки в Санкт-Петербурге.