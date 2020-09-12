Палеонтологи нашли древние окаменелости в Исаакиевском соборе

В Исаакиевском соборе нашли окаменелости. Фото: vk.com/club129417167

Палеонтологи Санкт-Петербурга нашли древние окаменелости в Исаакиевском соборе. Обычный поход в храм внезапно стал для специалистов исследовательским.

Под ногами можно увидеть морскую лилию, а на стенах - губки. Фото: vk.com/club129417167

Все наслышаны о разнообразных видах мрамора в Исаакие, но про окаменелости мало кто знал. Однако, по словам палеонтологов, они тут есть. Например, под ногами можно заметить фрагменты стебля морской лилии, а на стенах есть морские губки.

Поход в храм оказался интересным с научной точки зрения. Фото: vk.com/club129417167

- А под надписи в пилонах Монферран (архитектор – Прим.Ред.) решил использовать темно-красный французский мрамор «Гриотто», добывавшийся во Франции в северо-восточных горных цепях Пиренеев. Сам по себе камень очень красивый с глубоким вишневым цветом. Но местами отдельные пятна в структуре мрамора имеют вполне четкую форму раковин моллюсков. Кое-где раковины частично замещены кальцитом, - сообщает группа «Кружок любительской палеонтологии» во «Вконтакте».