Мошенника, который обманывал заказчиков мебели, задержали полицейские Адмиралтейского района

Мужчина уже был ранее судим за разбой Фото: Артем КИЛЬКИН

Мастер по изготовлению мебели, который, предположительно, обманывал заказчиков, попал в руки полицейских Адмиралтейского района. По версии стражей порядка, мужчина находил клиентов в Интернете, предлагал свои услуги по реставрации и сборке мебели, а когда дело доходило до работы, он попросту брал предоплату и пропадал «с радаров». На данный момент полицейским удалось установить причастность мужчины к одному случаю.

- В начале августа мужчина увидел объявление на одном из сайтов по подбору специалистов, размещенное петербурженкой, которая искала изготовителя шкафов в ее квартиру в Любленском переулке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчина договорился о проведении работ, а в качестве предоплаты ему на карту перевели около 20 тысяч рублей. Однако спустя несколько дней клиентке на электронную почту пришло письмо о том, что пользователь с данными ее нанимателя заблокирован за нарушение правил пользования. Женщина попыталась связаться с работником, но он перестал выходить на связь.

Задержанным оказался уроженец Республики Коми, который в данный момент живет в Петербурге. Ранее мужчина был судим за разбой.