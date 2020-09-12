Культурно-досуговый центр Green Park откроют в Петербурге 1 декабря

Площадь КДЦ составит почти 24 000 кв.м. Фото: https://psk-info.ru/

Культурно-досуговый центр Green Park станет первым в Славянке общественным пространством с дизайнерским благоустройством. На его строительства было потрачено порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте компании-инвестора проекта.

- В Green Park два этажа, его интерьеры и окружающая территория оформлены в бионическом стиле. В ландшафтном дизайне используется множество зелени, включая 3-летние клены и полевые растения, малые архитектурные формы. Предусмотрена автостоянка на 650 машино-мест, - говорится в сообщении.

Общая площадь КДЦ составит почти 24 000 «квадратов». На ней появятся фитнес-клуб с бассейном. Он станет первым в микрорайоне. Также ожидается открытие кафе и ресторанов, магазинов одежды, кинотеатра и первого в Славянке крупного супермаркета.

Официальный старт работы культурно-досугового центра запланирован на 1 декабря.