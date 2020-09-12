Ненастный циклон из Атлантики снова придет в Петербург 12 сентября

На улице в субботу будет прохладно Фото: Артем КИЛЬКИН

На солнечные выходные петербуржцам можно не рассчитывать. Северную столицу вновь накроют дожди. А виной тому – атлантический циклон, который сегодня, 12 сентября, придет в город на Неве. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил ведущий синоптик метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Северную столицу не оставляют в покое ненастные циклоны. Сегодня, 12 сентября, очередной посланник Атлантики, приближающийся с северо-запада, сделает погоду в городе преимущественно облачной, отметится небольшими дождями и порывистым ветром, - отмечает синоптик.

Выходя на улицу, одеваться придется потеплее, ведь суббота обещает быть пррохладной. Температура воздуха +14…+16°, по области +12…+17°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.