Петергоф отметит 315-летие пуском Большого каскада и фонтана «Самсон»

Также в парке состоится фейерверк Фото: Олег ЗОЛОТО

Принимать поздравления один из самых красивых музеев Петербурга начал с самого утра. Сегодня, в честь 315-летия Петергофа, в Нижнем парке весь день будет звучать классическая музыка в исполнении духового оркестра. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Не обойдется и без зрелищ – свой юбилей Петергоф отметит действительно по-царски. В честь праздничной даты будет произведен торжественный пуск Большого каскада и фонтана «Самсон». Кроме того, все, кому посчастливилось сегодня оказаться в парке, увидят красочный фейерверк.

Но и это еще не все. Сегодня, 12 сентября, впервые после карантина, который длился порядка полугода, для посетителей откроются парадные залы Большого петергофского дворца, музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус». Торжества пройдут и в парке Александрия – здесь состоится презентация памятника создателю музея-заповедника – Петру I. Он был изготовлен в 1841 году во Франции и последние 75 лет хранился в фондах Петергофа.