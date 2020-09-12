203 человека заразились коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Вылечились от опасного заболевания 105 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжает свирепствовать пандемия коронавируса. Жители продолжают заражаться опасной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

- По состоянию на 12 Сентября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербург составило 39070 человек, - заявляют в штабе. - За сутки опасным вирусом заразились еще 203 человека.

К сожалению, есть и печальная статистика: за прошедшую ночь от коронавируса умерли 23 пациента. Таким образом, всего с начала пандемии в Северной столице жертвами опасного заболевания стали 2630 человек.

Однако выздоровевших все же больше – за минувшие сутки ковид удалось победить 105 пациентам. Все они выздоровели и отправились домой. В целом же с тех пор, как началась эпидемия, число излечившихся от «ковида» в Петербурге составляет 26986 человек.