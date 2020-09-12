Двухлетний мальчик выпал из окна в Адмиралтейском районе Петербурга

У малыша диагностирована черепно-мозговая травма Фото: Артем КИЛЬКИН

Несчастный случай произошел в доме на 6-й Красноармейской улице в пятницу, 11 сентября. Все случилось примерно в 9 часов утра. Маленький мальчик, которому три месяца назад исполнилось два года, выпал из окна квартиры, расположенной на 3 этаже. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что ребенок по недосмотру родителей облокотился на москитную сетку. В результате сетка отстегнулась, и мальчик выпал из окна, - сообщает источник.

В результате падения с высоты ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, различные ушибы и ссадины передней брюшной полости. Ребенка срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице.

Как выяснили полицейские, семья мальчика на учете в ПДН не состоит. Мать и отец ребенка нигде не работают.