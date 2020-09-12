К поискам мальчиков, пропавших в Ленобласти, подключились следователи

Детей ищут третьи сутки. Фото: ГУ МВД

Поиски двух братьев, которые в пятницу пропали в деревне Келози Ломоносовского района Ленобласти, длятся уже третьи сутки. В данный момент все обстоятельства выясняют следователи. Им необходимо выяснить, куда могли пойти мальчики и кто мог их видеть.

- В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Проверяются места возможного нахождения детей, допрашиваются лица из круга их общения. Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего, - рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, двое братьев ушли гулять и не вернулись в пятницу, 10 сентября. Одному из парней 11 лет, другому 13. Беспокойства родителям добавляет и то, что накануне исчезновения детей в регионе бушевал шторм и не унимался ливень.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находятся дети, следователи просят сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58 – дежурный по следственному управлению СК России по Ленинградской области.