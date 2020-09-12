Турция заявила об отказе расследовать гибель 12-летней российской девочки, утонувшей в бассейне гостиницы в Бодруме

Алиса Адамова провела 12 минут под водой прежде, чем подоспела помощь Фото: СОЦСЕТИ

Турция отказалась предоставлять России международную помощь в расследовании дела о гибели 12-летней Алисы Адамовой, которая в августе 2019 года захлебнулась в бассейне отеля в Бодруме. Об этом рассказали сотрудники адвокатского бюро, которое представляет интересы родителей умершей школьницы.

Как пояснили в турецком министерстве иностранных дел, данное расследование попросту угрожает суверенитету страны. Однако отмечается, что с политикой такой подход никак не связан, и следствие ведется в рамках обычных процедур уголовно-процессуального законодательства.

Меж тем, в четверг, 10 сентября в городе Анталья состоялось первое заседание по делу о гибели Алисы Адамовой. Как сообщает папа девочки Андрис Лекуцис, директор отеля свою вину не признал. Кроме того, на своей страничке «ВКонтакте» отец Алисы отметил, что на заседание не допустили ни российских журналистов, ни вице-консула РФ.