Кинотеатры и фудкорты открылись в Санкт-Петербурге после пятимесячного карантина

Кинозалы будут заполняться только наполовину Фото: Артем КИЛЬКИН

Этот день для петербуржцев, пожалуй, станет историческим – 12 сентября 2020 года в Северной столице возобновили работу кинотеатры и фудкорты, которые пять месяцев находились на карантине из-за пандемии коронавируса. Однако сидеть перед большим экраном, глазея на голливудских актеров с попкорном в руках, разрешат только при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

Всем желающим попасть на киносеанс все же придется надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Система, которая отвечает за рассадку, разместит всех в шахматном порядке. Если же хотите сходить в кино всей семьей, придется подсуетиться заранее и купить билеты на сайте. Также отмечается, что залы будут заполняться лишь наполовину.

Кроме того, детям до 18 лет ходить в кино разрешается только с родителями. Так что если вы, будучи совершеннолетним, не выглядите на свой возраст, лучше прихватить собой паспорт.