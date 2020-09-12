День перенесения мощей Александра Невского празднуют православные верующие в Петербурге

Люди с самого утра собрались на божественную литургию. Фото: Группа "ВКонтакте" "Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра"

Сегодня, 12 сентября, православные верующие собрались на божественную литургию в Александро-Невской Лавре. Сегодня христиане отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, или день Ништадтского мира. Верующих поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Сегодня святой день для Санкт-Петербурга, для всей России. Александр Невский — небесный покровитель и защитник нашего города. Решением Петра Первого его мощи были перенесены в Петербург ровно через три года после заключения Ништадтского мира – подчеркнул градоначальник.

Губернатор также напомнил присутствующим, что в суровые дни блокады Ленинграда Александро-Невская лавра стала настоящим укрепрайоном города. Там был склад боеприпасов, госпиталь, бомбоубежище, там жили люди, пекли хлеб. Кроме того, в 1942 году был учрежден военный Орден Александра Невского, им награждали фронтовиков за боевые заслуги.