Почти 24 тысячи человек обследовали на коронавирус за прошедшие сутки в Петербурге

За сутки от коронавирусса вылечились 105 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Северной столицы продолжают тестировать на коронавирус. За прошедшие сутки медики обследовали на наличие опасной инфекции 23 796 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

- Всего на данный момент под медицинским наблюдением находится 651 человек. Из них 4 - в обсерваторе, 647 - контактные, - отметили в Смольном.

Напомним, в Петербурге врачи продолжают диагностировать у пациентов коронавирус. Так, за минувшие сутки опасной болезнью заразились 203 петербуржца. Общее же число заболевших теперь составляет 39 070 человек. Вылечиться от «ковида» удалось 105 пациентам. Всех их уже выписали из стационаров, и они находятся дома.

К сожалению, этой ночью не обошлось и без погибших. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 23 человека. Этот показатель стал самым высоким в стране. Таким образом, по количеству смертей от коронавируса сегодня Петербург опередил даже Москву.