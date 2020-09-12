Штормовой ветер вновь вернется в Петербург в воскресенье, 13 сентября

В понедельник тоже будет дождливо и ветрено Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало осени в Северной столице выдалось пасмурным и суровым. Не успели петербуржцы встретить атлантический циклон в субботу, как их уже предупреждают о шторме в воскресенье. Жителей города на Неве предостерегают сотрудники регионального управления МЧС.

- 13 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, порывы ветра до 20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с, - передают в ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу со ссылкой на «Северо-Западное УГМС».

Что касается температуры воздуха, то она в воскресенье будет, мягко говоря, не жарко. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14-16 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем мало меняться.

Пасмурной погодой встретит петербуржцев и новая рабочая неделя. В понедельник также ожидаются дождь и ветер.