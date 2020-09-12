Годовалую девочку жестоко избили в квартире на Ленинском проспекте

Сейчас ребенок находится в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

С жуткой картиной столкнулись полицейские, когда они в пятницу, 11 сентября, приехали на вызов в квартиру на Ленинском проспекте. Там их ждала годовалая девочка, которую жестоко избили взрослые. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Малышку истязали так, что в результате она с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, множественными кровоподтеками лица, ушибами спины в состоянии средней тяжести была доставлена в детскую больницу №19.

- В указанной квартире полицейские задержали находящуюся в состоянии алкогольного опьянения женщину, - рассказывает источник. – Известно, что она находилась в гостях у семьи ребенка. О родителях девочки можно сказать то, что на учете они нигде не состоят.

В данный момент полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.