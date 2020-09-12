Двух братьев, которые в четверг пропали в Ленинградской области, нашли полицейские

На поиски подростков были брошены все силы. Фото: ГУ МВД

С четверга жители деревни Келлози Ломоносовского района Ленобласти не находили себе места. Двое школьников днем ушли гулять и больше их никто не видел. На поиски двух братьев 11 и 13 лет были брошены все силы, и вот сегодня, 12 сентября, полицейские сообщили, что нашли детей. Мальчиков обнаружили в Петербурге по наводке местной жительницы.

- Сегодня днем нам позвонила женщина и сообщила, что около одного из домов по бульвару Новаторов находятся двое мальчиков, схожих по приметам с разыскиваемыми, о поиске которых она узнала из соцсетей, - передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили разыскиваемых мальчиков и доставили их в территориальный отдел полиции.

Сообщается, что за время затянувшейся прогулки детей никто не обижал. В ближайшее время мальчиков передадут матери.