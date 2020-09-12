Столетний клен около Русского музея не выдержал петербургского шторма

Клен рос в Михайловском сквере сто лет Фото: СОЦСЕТИ

Шторм, который на днях пришел в Петербург, не пощадил и «исторические» деревья. Наряду с затопленными улицами и поваленными заборами жертвой стихии стал вековой клен, растущий в сквере около Русского музея. Фотографиями повалившегося дерева в соцсетях поделились очевидцы.

Дерево свалилось прямо на дорогу Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах видно, что пострадавший клён находился у самого края Михайловского сквера, расположенного напротив Русского музея. Теперь же от красивейшего дерева остались лишь бревна – ветром клён переломило пополам и опрокинуло на дорогу.

Всего шторм повалил почти полтысячи деревьев Фото: СОЦСЕТИ

В целом же в городе на Неве из-за шторма пострадали почти полтысячи деревьев. Некоторые падали на проезжую часть, перекрывая движение, а некоторые и вовсе валились прямо на автомобили.

Как передают синоптики в субботу шторм отступил, но в воскресенье, 13 сентября, вернется снова. МЧС предупреждает: порывы ветра будут достигать до 20 м\с.