За сутки коронавирус нашли еще у 16 жителей Карелии

Число выздоровевших за сутки выросло на 36 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в республике Карелия. По последним официальным данным, количество заразившихся с начала пандемии и до утра 13 сентября в регионе выросло до 3477 человек.

– 11 человек заразились в Петрозаводске, двое – в поселке Кварцитный, по одному – в Сортавале, Матросе и поселке Элисенваара, – сообщают в оперативном штабе республики Карелия.

Число выздоровевших за сутки выросло на 36 человек и составило 2813. С инфекцией успешно справились 28 жителей Петрозаводска, двое жителей Кемского района и по одному жителю Беломорского, Пряжинского, Прионежского, Кондопожского, Олонецкого и Сегежского районов.

Количество погибших от коронавируса за сутки, к счастью, не изменилось: их по-прежнему 32.

На данный момент на самокарантине находятся 949 человек (плюс четверо за сутки), один человек остается в учреждении обсервации (минус один пациент за сутки).