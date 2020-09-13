150 человек эвакуировали из горящего общежития Политехнического университета

Причину возгорания общежития выясняют дознаватели Фото: Олег ЗОЛОТО

Студентов Политехнического университета ранним воскресным утром разбудил вой пожарной сигнализации. Пожар разгорелся в общежитии вуза №12 на Гражданском проспекте сегодня, 13 сентября, около пяти часов утра.

– На третьем этаже происходило горение вестибюле на площади 15 квадратных метров и балкона четвертого этажа на площади 10 квадратных метров, – пояснили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Из-за угрозы распространения огня пожару моментально присвоили повышенный номер сложности. На место выехали девять спецмашин и 45 спасателей. Еще до их прибытия из здания эвакуировали 150 человек.

– Возгорание произошло в нежилом помещении – рекреации третьего этажа. Причину возгорания выясняют дознаватели, – сообщают в Санкт-Петербургском политехническом университете. – Возгорание локализовали за несколько минут, использовались два внутренних гидранта. Ущерб минимальный, пострадавших нет. На данный момент все студенты и сотрудники вернулись на места проживания в общежитие.