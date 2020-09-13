Дамбу закрыли в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения и сильного ветра

В последний раз затворы КЗС смыкали только 10 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вновь скрылся за дамбой в ожидании штормового ветра и наводнения. Неблагоприятный прогноз синоптиков обещает Северной столице 13 сентября повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения и ветер до 24 метров в секунду.

– Согласно разработанному плану маневрирования, затворы защитных сооружений были переведены в положение «закрыто» в 04:30, – сообщают в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Распоряжением капитана Морского порта, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Об открытии дамбы сообщат дополнительно, в зависимости от погодной ситуации.

В последний раз затворы КЗС смыкали только 10 сентября. Причиной также стал шторм и сильные ливни. В закрытом состоянии затворы оставались в течение почти 12 часов.