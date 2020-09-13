Современный больнично-поликлинический комплекс запускают в Сертолово

На очереди – строительство еще шести корпусов комплекса. Фото: Правительство Ленинградской области

Новый больнично-поликлинический комплекс в Сертолово начнет прием пациентов уже на следующей неделе. На первом этапе здесь возвели поликлинику для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением, которая обошлась региону в 3,2 миллиарда рублей.

– Мы очень хотели, чтобы поликлиника получилась современной и высокотехнологичной, – отметил, осматривая поликлинику, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В одном огромном здании расположились детская поликлиника мощностью 250 посещений в смену с дневным стационаром на 20 коек, взрослая поликлиника мощностью 500 посещений в смену с дневным стационаром на 100 коек, а также диагностические службы, стоматология на 100 посещений в смену и станции скорой и неотложной помощи.

– Поликлиника сделана по современным требованиям, включающим принципы бережливого производства: это эргономика учреждения, оптимизация процессов, чтобы сократить время пребывания пациента и оптимизировать его диагностические и лечебные процедуры, – отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. – Используемые здесь электронные истории болезни представляют собой современный подход, который позволяет применять и систему электронного бенчмаркинга, то есть критерии оценки качества ведения пациента.

На очереди – строительство еще шести корпусов комплекса. В них заработает детская больница на 500 коек, заявку на строительство которой подадут для участия в федеральных программах. Также комплекс включит административно-учебный корпус, лабораторию с аптекой, пищеблок, гараж на 32 автомобиля и здание патологоанатомических служб.