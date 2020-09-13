Синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о буре

Зато осадков в городе на Неве в понедельник не обещают Фото: Олег ЗОЛОТО

После ветреных выходных Петербургу обещают ветреные будни: новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, начнется с бури.

– 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 метров в секунду, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В соседнем регионе ситуация аналогичная: по данным ГУ МЧС по Ленобласти, в понедельник скорость ветра днем достигнет 17 метров в секунду.

Зато осадков в городе на Неве в понедельник не обещают. Небольшие кратковременные дожди придут в Северную столицу лишь во вторник, 15 сентября, который продолжится и в среду, 16 сентября.

Все эти дни, по данным Северо-Западного Росгидромета, в городе будет стоять температура 14-16 градусов, а ночами столбик термометр будет опускаться до девяти градусов тепла. Исключение составит среда, когда ночная температура упадет до семи градусов.