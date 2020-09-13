Женские руки и ноги нашли на берегу реки Сясь в Ленинградской области

Специалисты устанавливают личность погибшей и определяют круг подозреваемых в ее убийстве. Фото: СУ СК по Ленинградской области

Фрагменты человеческого тела вынесло на берег реки Сясь в деревне Коскеницы, что под Волховом Ленинградской области, в воскресенье, 13 сентября.

– На берегу реки Сясь обнаружены верхние и нижние конечности, – сообщают в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На месте работает следственно-оперативная группа, а также следователи-криминалисты.

– Назначены медицинская и генетическая судебные экспертизы, – добавляют в управлении СК по Ленобласти. – Идет осмотр места происшествия с участием отряда МЧС, водолазов, сотрудников полиции, а также с применением криминалистической техники.

На данный момент известно, что найденные у воды руки и ноги принадлежали одной женщине. Сейчас специалисты устанавливают ее личность и определяют круг подозреваемых в ее убийстве.