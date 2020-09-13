Самому молодому погибшему от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге было 32 года

Основным заболеванием, которое привело к летальному исходу, стала пневмония Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки специалисты подтвердили, что причиной смерти 20 петербуржцев стал коронавирус. О поле и возрастах погибших рассказали в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

– Среди умерших – 11 мужчин и девять женщин, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. – Пациенты скончались с 5 по 12 сентября 2020 года.

Самому молодому погибшему было 32 года, это был мужчина. Самой молодой женщине, жизнь которой в числе 20 погибших унес коронавирус, исполнилось 63 года. Самым пожилым мужчине и женщине в числе умерших было по 88 лет.

Основным заболеванием, которое привело к летальному исходу, во всех случаях стала развившаяся на фоне инфицирования пневмония.

Всего, по последним данным, с начала пандемии в городе погибло от инфекции 2650 человек, а выздоровело 27 090 человек.